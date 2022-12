Alternance : une prime unique de 6000 € pour 2023

Les employeurs du BTP vont à nouveau pouvoir compter sur une prime à l’embauche en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation l’an prochain, mais à des conditions différentes. Lancée à l’été 2020 dans le cadre de la crise sanitaire, et renouvelée à plusieurs reprises depuis, l’aide exceptionnelle à l’embauche en alternance s’élève actuellement à 5000 euros pour un mineur et à 8000 € pour un majeur.

Désormais, comme l’a annoncé le 1er décembre Olivier Dussopt, ministre du Travail, du plein emploi et de l’insertion, toutes les entreprises percevront une aide unique de 6000 €, pour les contrats conclus avec un alternant, mineur comme majeur, du 1er janvier au 31 décembre 2023, et ce, pour la première année d’exécution du contrat.

En 2021, seuls 38 % du nombre total d’apprentis préparaient un CAP ou un bac pro.

L’enjeu de l’harmonisation des montants, pour le gouvernement, est notamment de rendre le dispositif plus lisible pour les jeunes et leurs employeurs. Mais aussi, et surtout, de susciter l’engagement des entreprises en les soutenant dès la première année dans le projet de recrutement en alternance et de favoriser l’embauche d’apprentis sur les niveaux bac ou inférieurs et dans les plus petites entreprises.

Après 733 000 contrats d’apprentissage signés en 2021, l’exécutif mise sur plus de 800 000 contrats d'apprentissage au titre de cette année, et sur un million de nouveaux apprentis par an d’ici à 2027. Mais le bond des effectifs d’alternants ces dernières années a principalement concerné les cursus à partir de bac + 2. En effet, en 2021, seuls 38 % du nombre total d’apprentis préparaient un CAP ou un bac pro.

La Cour des comptes avait ainsi pointé, l’été dernier, des effets d’aubaine dans l’enseignement supérieur, faisant valoir qu’ « à partir de la licence, la plus-value sur l’insertion professionnelle est faible ».