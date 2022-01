Altech lance un chauffe-eau électrique extra-plat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Chauffe-eau Supprimer France Supprimer Valider Valider

La marque, spécialisée dans les équipements de chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire, propose un nouveau chauffe-eau électrique à encombrement très faible pour une grande capacité.

Design, rectangulaire et compact, avec un encombrement réduit (épaisseur 32 cm, largeur 53 cm et hauteur 87,7 ou 107 cm), le nouveau modèle de chauffe-eau d’Altech est disponible en deux capacités (65 et 80 litres). Il répond aux contraintes des petits logements. Sa faible emprise rend son installation possible dans un placard, au-dessus des toilettes ou derrière une porte. Son habillage en tôle d’acier laqué blanc s’intègre aisément dans une cuisine ou une salle d’eau.

Constitué de deux cuves émaillées, il est équipé d’une résistance blindée en titane et d’une anode magnésium garantie 7 ans, pour la protection anticorrosion de la cuve, même en cas de coupure de courant sur une longue durée. Un avantage intéressant en résidence secondaire, qui garantit ainsi une plus grande longévité de l’appareil.

Utilisation et installation simples

Le panneau de contrôle digital rétro-éclairé permet de sélectionner les différents modes de fonctionnement : Max (utilisation des deux réservoirs pour chauffer à la température définie), Eco (mémorisation et analyse des habitudes d’utilisation pour économiser l’énergie) ou BPS (système anti-légionellose, avec température de chauffe de 75°C/80°).

Fourni avec un gabarit de perçage et des fixations murales, le chauffe-eau est simple à installer, en pose verticale ou horizontale. Les mamelons de raccordement eau sont isolés par du plastique, évitant le besoin de raccords diélectriques. Sa maintenance est également simplifiée : les anodes placées en partie haute évitent de devoir vider le chauffe-eau pour les changer.