Alphatex IQ Mat, une peinture de ravalement ultra résistante de Sikkens

Le spécialiste des peintures décoratives renforce son offre façade avec Alphatex IQ Mat, une solution qui protège durablement contre les intempéries et les UV.

De classe D2*, à base de résines acryliques en phase aqueuse, la nouvelle peinture de ravalement Alphatex IQ Mat de Sikkens dispose de la technologie Duracryl Stay Clean. Grâce à des agents de protection encapsulés, elle crée un film extrêmement résistant aux UV et aux conditions extérieures difficiles. Elle ralentit l’apparition d’efflorescences et permet aux couleurs de durer plus longtemps.



À finition très mate, ce nouveau revêtement est teintable avec le système de machine à teinter Sikkens. Il s’applique sur enduits hydrauliques, béton, ciment, béton cellulaire, brique, pierre et anciennes peintures en bon état, avec une brosse spéciale phase aqueuse, un rouleau polyamide (texturé 12-18 mm ou méché 18-24 mm) ou au pistolet. Alphatex IQ Mat est disponible en trois formats, 1 litre, 5 litres ou 15 litres.

*Les revêtements D2 sont des films minces à fonction décorative, qui ne peuvent pas palier aux pathologies du support tel que le faïençage, les microfissures et fissures.