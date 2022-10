Alpes-Maritimes : une nouvelle école à Auron devrait être un projet s’appuyant sur la filière bois de la région.

La ville d’Auron (Alpes-Maritimes) enrichit ses infrastructures publiques avec un important projet immobilier lancé depuis plusieurs années. Après l’aménagement d’une nouvelle piscine, la station village projette les travaux de construction d’une nouvelle école publique. Elle sera bâtie en face du nouveau complexe aquatique. L’agence niçoise Griesmar, le maître d’œuvre, a conçu ce projet avec une approche architecturale et urbanistique répondant à l’éthique écologique. La construction comprendra une structure à ossature bois et des matières locales propres fournies par des sociétés locales.

L’infrastructure aura une forme en L et disposera d’une cour de récréation. Elle sera érigée dans un style contemporain avec des traits épurés. Sa façade comprendra de grandes ouvertures vitrées pour favoriser la pénétration de la lumière naturelle. Par ailleurs, le bâtiment abritera une bibliothèque pour l’école primaire, deux salles de classe, une salle commune et un dortoir pour l’école maternelle. Il comportera également un bureau, un réfectoire, un préau et un centre de ski. Le seul et unique ouvrage en béton de l’école sera le parking en sous-sol.