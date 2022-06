Alpes-Maritimes : une nouvelle aire de covoiturage à Vallauris Golfe-Juan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département des Alpes-Maritimes vient d’aménager une aire de covoiturage à Vallauris Golfe-Juan, à droite du giratoire du Pont-de-l’Aube.

Dans les Alpes-Maritimes, le Département poursuit son investissement dans le cadre du Plan mobilité 2028. Un nouvel équipement a été récemment inauguré au carrefour de la RD6007 et de la déviation de la RD6107, à droite du giratoire du Pont-de-l’Aube, à Vallauris Golfe-Juan. Il s’agit d’une aire de covoiturage comprenant 34 places pour les véhicules légers, deux places pour les personnes à mobilité réduite et deux autres dédiées aux véhicules électriques. Ce parking propose également deux box pour quatre vélos et dix places de motos. L’aménagement s’inscrit dans la volonté du Département de développer la pratique écocitoyenne du covoiturage et de mobilité complémentaire à l’usage des transports collectifs.

En parallèle, les travaux de déviation de la RD6107 entre les communes de Vallauris Golfe-Juan et Antibes se poursuivent. Lancés en 2018, ils concernent actuellement la section comprise entre l’avenue Massier et le chemin de Notre-Dame (Vallauris). Ce projet vise à relier les deux communes avec une nouvelle voie sur environ 3 kilomètres. Le coût de l’opération s’élève à plus de 40 millions d’euros.