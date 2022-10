Alpes-Maritimes : une cure de jouvence pour le lycée Paul-Augier de Nice

Le lycée des métiers hôtellerie et tourisme Paul-Augier, créé en 1914, est situé dans la ville de Nice (Alpes-Maritimes). L’établissement a fait l’objet de travaux de réhabilitation pendant plus de trois ans. La maîtrise d’ouvrage a été confiée à AREA PACA et l’inauguration du nouvel équipement a eu lieu en septembre 2022.

Le chantier a porté sur l’aménagement des extensions de l’établissement ainsi que sur la rénovation des équipements de cuisine. La réhabilitation a été effectuée sur une superficie de 24 000 m2. Le lycée dispose de lieux de restauration accessibles au public et les étudiants peuvent évoluer dans de meilleures conditions grâce aux nouveaux équipements.

Le lycée développe une politique de partenariat international pour une formation d’excellence en faveur des élèves. En ce sens, des offres de formation internationale permettront de faciliter l’insertion professionnelle des apprenants.

Le budget attribué à la modernisation du site a été estimé à plus de 34 millions d’euros.