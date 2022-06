Alpes-Maritimes : un projet de centrale photovoltaïque à Saint-Auban

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La première centrale photovoltaïque du département des Alpes-Maritimes sera située à Saint-Auban. Elle alimentera 3 500 foyers dès la fin de l’été.

Dans les Alpes-Maritimes, le Département s’engage dans des actions innovantes et durables afin d’offrir à ses habitants une meilleure qualité de vie. Outre la poursuite du déploiement de la fibre optique dans 100 communes, il se lance dans un chantier concernant la transition énergétique. La première centrale photovoltaïque du département devrait entrer en exploitation d’ici à la fin de l’été 2022 à Saint-Auban.

Le projet portera sur l’installation d’une centrale solaire d’une puissance optimale de 11,5 MWc sur une emprise foncière de dix hectares, sur le site de La Tarabise. Celle-ci sera composée de 26 000 panneaux au sol et permettra de produire l’équivalent de la consommation électrique de plus de 3 500 foyers par an. L’exploitation de la centrale est envisagée sur trente ans.

Soulignons que le projet est intégré au plan d’affaires de la Société d’économie mixte locale (SEML) Green Energy 06. Il s’agit d’un dispositif mis en place par le Département pour favoriser le développement local d’énergies renouvelables.

La première visite de chantier a eu lieu le 6 mai en présence de Charles Ange Ginésy, le président du Département, et de Claude Ceppi, le maire de Saint-Auban.