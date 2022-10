Alpes-Maritimes : un nouveau parc relais au sein du pôle d’échanges multimodal de Cagnes-sur-Mer.

À Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), un nouveau parc relais a été mis à disposition du public. Il est composé de 280 places, dont sept réservées aux personnes à mobilité réduite. Cette nouvelle infrastructure a été créée pour renforcer l’offre de stationnement dans la localité.

Pour marquer sa mise en service, une cérémonie d’inauguration a été organisée en fin septembre 2022, en présence de Christian Estrosi, le président de la métropole Nice Côte d’Azur, et de Louis Negre, le maire de la commune. Dominique Lecluse, le directeur des programmes Arc Sud auprès de SNCF Gares et Connexions, et Pierre Loaëc, le représentant régional de la Commission européenne en France, ont également assisté à l’événement.

Le nouveau parc relais fait partie des équipements prévus dans la création du nouveau pôle d’échange multimodal de Cagnes-sur-Mer. Ce programme vise à accompagner les travaux de rénovation au sein de la gare ferroviaire. Rappelons que le pôle d’échanges sera composé d’une nouvelle gare routière et d’une nouvelle gare ferroviaire.