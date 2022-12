Alpes-Maritimes : un nouveau dépôt de bus multifonction à Antibes

Depuis le mois de novembre 2022, un nouveau dépôt de bus a été mis en service à Antibes (Alpes-Maritimes). Le bâtiment, établi sur six niveaux, regroupe toutes les fonctionnalités nécessaires à l’exploitation d’un réseau de transport public : la maintenance, le remisage, l’administration et l’approvisionnement. Le site est notamment équipé d’une station de compression de gaz naturel disposant de deux postes de distribution en charge rapide et de 30 postes en charge lente. Il présente également une cabine de peinture dimensionnée pour les bus.

Au total, 24 millions d’euros ont été mobilisés pour la construction du dépôt. Selon la collectivité, principal financeur du projet, il s’agit d’un investissement destiné à améliorer l’offre de transports en commun sur le territoire en s’appuyant sur des sites d’exploitation modernes. La création de cet équipement s’inscrit également dans la réduction de l’impact environnemental du réseau. L’infrastructure est autonome en électricité et présente une structure en matériaux bas carbone à laquelle s’ajoute un système de lavage avec recyclage des eaux.