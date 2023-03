Alpes-Maritimes : un jardin public sur le toit du marché Forville à Cannes

À partir d’octobre 2023, des aménagements seront entrepris sur le toit-terrasse du marché Forville à Cannes (Alpes-Maritimes). Les travaux porteront sur la création d’un jardin public sur la dalle en béton. Cette nouvelle infrastructure proposera des espaces végétalisés, dédiés à la détente et à la promenade. Elle sera accessible depuis la rue Louis-Blanc, grâce à une rampe piétonne et un ascenseur.

Le jardin devrait voir le jour en octobre 2025. Il sera composé de plantes aromatiques et équipé d’un mobilier urbain pour l’accueil du public. À cela s’ajouteront un kiosque et un espace de dégustation. En parallèle, des travaux seront effectués afin d’embellir les façades et de moderniser le carreau du marché ainsi que son système d’éclairage. Les stands seront aussi repensés, et les rues attenantes seront rénovées en vue d’apporter une nouvelle identité visuelle aux alentours.

Selon la municipalité, ces différentes opérations s’inscrivent dans le programme d’embellissement du secteur Suquet-Forville.