Alpes-Maritimes : un espace multisports au stade Paul-Charpin à Antibes en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Antibes, le stade Paul-Charpin se dotera d’un nouveau bâtiment à haute qualité environnementale. Celui-ci accueillera des cours de danse, des sports de combat et une salle de musculation.

Dans le quartier des Semboules, à Antibes (Alpes-Maritimes), le stade Paul-Charpin a été retenu pour bénéficier d’un vaste plan de modernisation. Après la réalisation de trois terrains de beach-volley et la rénovation du skatepark, une nouvelle structure de type bâtiment durable méditerranéen (BDM) et à haute qualité environnementale (HQE) sera construite sur un seul niveau à côté des trois terrains de tennis rénovés il y a trois ans. Les travaux sont chiffrés à 3 millions d’euros. Ils devraient commencer en septembre 2022 pour une durée d’un an.

Le futur espace sportif du stade Paul-Charpin comprendra deux salles multisports de 100 m² et de 130 m². Celles-ci seront utilisées pour la danse et les sports de combat. Une salle de musculation d’environ 160 m² ainsi qu’un hall d’accueil sont aussi prévus. Le bâtiment intégrera un local à vélos, des vestiaires, des sanitaires et des douches. À ceux-ci s’ajouteront des locaux annexes et techniques. Des aménagements extérieurs seront par ailleurs programmés. Ils porteront sur la construction d’un terrain de tennis sur la toiture ainsi que d’un parc de stationnement d’une cinquantaine de places et d’un espace deux-roues.