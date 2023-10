Alpes-Maritimes : un complexe touristique et des logements pour les actifs à la station d’Isola 2000

Un nouveau projet immobilier est en cours au sein de la station de ski d’Isola (Alpes-Maritimes). Actuellement, cette localité rencontre des difficultés en matière d’hébergement touristique, principalement en raison d’une prédominance de résidences secondaires ou inoccupées. Pour remédier à cette situation, la municipalité d’Isola a cédé un terrain d’une valeur d’environ 2 millions d’euros dans le but de développer l’offre d’hébergement touristique.

Le projet, attribué au groupement dirigé par Immalliance, prévoit la construction d’un nouvel hôtel quatre étoiles comprenant plus de 90 chambres, avec environ 230 lits. L’établissement disposera d’un restaurant-bar, d’une piscine-spa ainsi que d’un espace de bien-être et d’une salle de séminaire. En parallèle, un parking d’une capacité de 145 places et 23 logements, allant du studio au T4, seront créés pour les travailleurs locaux.

Le chantier mettra l’accent sur les aspects de transition et de performance énergétiques. Le dépôt de la demande de permis de construire est programmé pour le premier trimestre 2024. Les travaux devraient débuter à la mi-2025 pour une livraison prévue à l’automne 2026.