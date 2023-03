Alpes-Maritimes : un complexe dédié à la pratique du padel va voir le jour à Cannes

Le 13 février 2023, le conseil municipal de Cannes (Alpes-Maritimes) a choisi le groupe LE FIVE pour la construction et l’exploitation du futur complexe dédié à la pratique du padel. Cette infrastructure, qui se situera dans la plaine sportive de la Bocca, s’étalera sur une surface de près de 12 000 m². Elle comprendra 12 terrains dont huit couverts et quatre extérieurs. S’y ajoutera un terrain central avec des gradins pouvant accueillir jusqu’à 250 spectateurs. Le site sera également équipé d’une terrasse de 150 m², d’un sport-bar de 200 m², d’un restaurant aux inspirations méditerranéennes et de vestiaires. Une plage de sable, deux terrains de pétanque, des tables de ping-pong et une vingtaine de places de stationnement complèteront l’ensemble.

Ce complexe se voudra écoresponsable et durable. Pour ce projet, LE FIVE prévoit de conserver ou de replanter plus de 5 000 m² d’espaces verts. Pour les courts couverts, il compte utiliser une structure en bois, associée à une membrane textile translucide pour y apporter de la luminosité naturelle. Les toitures seront végétalisées et coiffées de panneaux photovoltaïques. Le parking, quant à lui, sera muni d’ombrières photovoltaïques. Les travaux de ce nouvel équipement sportif seront achevés pour fin 2025.