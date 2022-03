Alpes-Maritimes : un centre de santé départemental ouvert à Puget-Théniers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département des Alpes-Maritimes a construit un centre de santé à Puget-Théniers.

Le premier centre de santé départemental des Alpes-Maritimes, situé à Puget-Théniers, a été inauguré le 8 février 2022. La cérémonie a été menée par Charles Ange Ginésy, le président du département, en présence de Pierre Corporandy, le maire de la ville, et de Jean Leonetti, le maire d’Antibes Juan-les-Pins.

Intégré à l’hôpital de Puget-Théniers, le nouvel établissement, d’une surface de 320 m2, permettra à la population d’accéder à des actions de santé publique et sociales. Les patients pourront aussi bénéficier de services de consultations de médecine générale et de médecine de spécialités (cardiologie, dermatologie, gynécologie, ophtalmologie, ORL, psychiatrie, gastro-entérologie, santé sexuelle…). Ils auront également la possibilité d’effectuer des bilans de santé en plus de téléconsultations mobiles, grâce à un bus connecté qui se déplacera sur le territoire de la Communauté de communes Alpes d’Azur.

Selon le président du Département, l’implantation du centre s’inscrit dans la politique de santé pour la lutte contre la désertification médicale en zone rurale. Rappelons qu’un budget de 665 000 euros a été investi dans sa création.