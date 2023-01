Alpes-Maritimes : un budget de près de 20 millions d’euros pour la sécurisation des tunnels de la Mescla et de Reveston

Dans le département des Alpes-Maritimes, les tunnels de la Mescla et de Reveston sont fermés jusqu’en 2024 en raison de travaux de sécurisation. Le chantier a commencé début janvier 2023.

Les travaux concerneront la création de galeries d’évacuation et la modernisation des ventilateurs et des éclairages. En outre, les équipements électriques et l’étanchéité des tunnels sont à rénover. Pendant les périodes de forte affluence, une réouverture partielle est prévue, notamment durant les week-ends. Par ailleurs, une déviation est aménagée au niveau de la RM6202.

L’objectif du chantier est de mettre en conformité les deux infrastructures avec la réglementation régissant les tunnels routiers de plus de 300 mètres. Le tunnel de la Mescla étant long de plus d’un kilomètre, et le tunnel de Reveston de 327 mètres. Le Département a octroyé une enveloppe financière de près de 20 millions d’euros pour la réalisation de ces travaux de sécurisation.