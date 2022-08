Alpes-Maritimes : trois équipements publics réhabilités à Malaussène

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Equipement public Supprimer Valider Valider

À Malaussène, les locaux de la mairie, la salle polyvalente Suzanne-Collet et l’ascenseur municipal de la RD326 ont bénéficié d’une rénovation.

Le 31 juillet 2022, Jean-Pierre Castiglia, le maire de la commune de Malaussène, et Charles Ange Ginésy, le président du département des Alpes-Maritimes, ont procédé à l’inauguration de trois nouveaux équipements publics. Le premier est le bâtiment de la mairie. Les murs extérieurs et les planchers de l’édifice ont été confortés. Les travaux ont aussi permis de créer un ascenseur, de déplacer l’espace d’accueil du public au rez-de-chaussée et de réaliser la mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Le deuxième équipement est la nouvelle salle polyvalente Suzanne Collet, située dans le quartier du Seuil. Le bâtiment comprend une grande salle, un ascenseur, une cuisine avec des locaux de rangement et des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’opération a aussi permis d’aménager une terrasse non couverte de 100 m² et des places de stationnement à l’extérieur.

La journée inaugurale a également mis à l’honneur les améliorations effectuées sur l’ascenseur municipal, situé sur la RD326. Les travaux ont porté sur le réaménagement de la sortie piéton, des trottoirs et des emplacements de stationnement.