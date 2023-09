Alpes-Maritimes : travaux sur l’autoroute A8 entre Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var

Depuis le mois de juillet 2023, Vinci Autoroutes procède à des travaux de maintenance sur les ouvrages de soutènement de l’autoroute A8, entre les échangeurs de Saint-Laurent-du-Var et de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

Cette opération se déroule en deux phases. La première porte sur les travaux préparatoires, avec la mise en place de contreforts en blocs de béton préfabriqués le long des murs de soutènement concernés. Cette phase va durer jusqu’au 31 octobre prochain. Les interventions sont principalement réalisées de nuit entre 22 h et 5 h. Afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants, la vitesse de circulation est réduite à 70 km/h dans le secteur. La deuxième phase sera lancée à partir de 2025 et portera sur des opérations de confortement structurel des murs.

Ces travaux de sécurisation s’inscrivent dans le programme de modernisation, de rénovation et d’entretien du patrimoine routier dans le département des Alpes-Maritimes, lancé par Vinci Autoroutes.