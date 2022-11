Alpes-Maritimes : travaux de rénovation et d’embellissement de l’hôtel « La Pérouse » à Nice

À Nice (Alpes-Maritimes), l’hôtel « La Pérouse » a fermé ses portes depuis le 17 octobre 2022 en raison de travaux. Ce chantier lancé par son propriétaire, la société d’investissement Catella Hospitality Europe, porte sur la restauration et la requalification de cette infrastructure. Sa réouverture est programmée pour avril 2023, soit une durée prévisionnelle de six mois de travaux.

Le but de l’opération est de remettre en valeur et d’accroître l’attractivité de cet hôtel qui compte plus d’une cinquantaine de chambres. Précisons que ces travaux sont réalisés sous la supervision des architectes d’intérieur Virginie Friedman et Delphine Versace de l’agence Friedman & Versace. Avec ce projet, elles souhaitent offrir aux clients l’impression d’être ailleurs, tout en se sentant comme chez eux.

Ce projet inclut aussi la rénovation du restaurant « Le Patio & Terrasse ». Les cuisines de cet établissement vont ainsi être déplacées et la salle sera reconfigurée. Le réaménagement de la terrasse est également prévu.