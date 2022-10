Alpes-Maritimes : Travaux de modernisation des réseaux d’eau à Roquebrune-Cap-Martin

Le 3 octobre 2022, la Communauté d’agglomération de la Riviera française a lancé un chantier de rénovation des réseaux d’eau à Roquebrune-Cap-Martin, dans les Alpes-Maritimes. Dans le cadre d’un projet de gestion et d’assainissement, ces travaux visent à améliorer le cadre de vie, et à sécuriser l’alimentation en eau des habitants de la commune.

Ce chantier concerne la section entre l’avenue Jean-Jaurès et l’avenue Louis-Laurens. Il sera réparti en quatre phases, et la fin des travaux est prévue pour avril 2024. Du giratoire des 4 chemins jusqu’au poste de suppression de la Tranchée, les opérations ont déjà commencé durant ce mois d’octobre.

Pour l’avenue Louis-Laurens, les interventions débuteront en janvier 2023. Lors des trois premières phases, ces travaux de modernisation porteront sur le renouvellement des réseaux d’eaux usées et potables. Ils comporteront aussi le renouvellement et la création des réseaux d’eau pluviale, et l’enfouissement des réseaux secs. Pour la dernière phase, il s’agira de réaliser des aménagements de surface, des trottoirs et des chaussées.