Alpes-Maritimes : restructuration du centre d’art La Malmaison, à Cannes

Le centre d’art La Malmaison, situé à Cannes (Alpes-Maritimes), fait l’objet d’une restructuration depuis le mois de juillet 2023. Les travaux visent à rénover et à agrandir les locaux. Ils portent aussi sur la création d’une librairie dédiée à l’art contemporain et sur l’aménagement d’un espace de réception. Le nouveau bâtiment devrait être livré à la fin de l’année 2024.

Le chantier sera accompagné d’une réorganisation de l’offre artistique proposée au public. Des scénographies et des installations immersives seront notamment mises en place dans les espaces d’exposition. Des supports documentaires, axés sur l’art et la création contemporaine, seront également intégrés au fonds de la librairie, en plus des catalogues d’exposition. Par ailleurs, une salle multimodale sera aménagée pour accueillir des conférences, des activités artistiques ainsi que des concerts et des spectacles.

Pour la ville, l’objectif est de renforcer l’attractivité du centre d’art auprès des grands artistes internationaux et des visiteurs.