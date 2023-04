Alpes-Maritimes : requalification du jardin de l’Arménie à Nice

Le jardin de l’Arménie à Nice (Alpes-Maritimes), en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, poursuit sa métamorphose. Depuis le 6 mars 2023, cet espace et ses rues adjacentes (avenues de Suède, de Verdun et Gustave-V) font l’objet de travaux de requalification et de végétalisation.

Ce chantier, mené par la Ville et la métropole Nice Côte d’Azur, se poursuivra jusqu’en décembre 2023. Il a ainsi pour but de redonner à ce jardin emblématique, en lien direct avec la promenade des Anglais et celle du Paillon, une haute qualité urbaine et environnementale. Le projet vise également à rehausser son attractivité.

L’opération portera, entre autres, sur la végétalisation du site avec la création d’un îlot de fraîcheur ainsi que la plantation de plusieurs arbres et sur sa sécurisation grâce à la mise en place de bornes d’accès et l’installation de matériaux au revêtement clair.

Durant ce chantier, la circulation connaîtra quelques perturbations. Des mesures sont toutefois prises afin de limiter la gêne occasionnée. Dans ce cadre, les cheminements piétons ainsi que l’accès aux habitations et aux commerces sont maintenus.