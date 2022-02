Alpes-Maritimes : requalification des allées de la Liberté à Cannes : la phase 2 se poursuit

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Cannes, les travaux de réaménagement des allées de la Liberté prendront fin en juillet 2022.

À Cannes (Alpes-Maritimes), la deuxième phase du chantier de réaménagement et de requalification des allées de la Liberté suit son cours. Commencé en novembre 2021, ce chantier intervient après la réhabilitation du cours Félix-Faure (phase 1) en 2019. Les travaux, qui prendront fin en juillet 2022, permettront d’aménager une grande place lumineuse, sécurisée et équipée de jeux d’eau et de fontaines. L’objectif de l’opération est de renforcer l’attractivité de la commune et d’améliorer le cadre de vie des habitants. Rappelons que la phase 2 concerne la place du Général-Charles-de-Gaulle, le bas de la rue du Maréchal-Joffre, la rue Bivouac-Napoléon entre la rue Jean-de-Riouffe et la place du Général-Charles-de-Gaulle, l’esplanade des allées de la Liberté jusqu’au kiosque à musique, et les trottoirs côté ouest du square Mérimée.

Cette phase a débuté par la rénovation des réseaux souterrains (électricité et téléphonie) et le dessouchage des platanes âgés et malades. Depuis le 3 janvier 2022, des travaux d’aménagement de surface sont entrepris. Ils comprennent, entre autres, la réfection et la piétonnisation de la rue Bivouac-Napoléon, l’embellissement de la place du Général-Charles-de-Gaulle, et la restauration du mobilier urbain et de l’éclairage public. Ils portent aussi sur l’aménagement d’une large promenade piétonne centrale, reliant la place du Général-Charles-de-Gaulle au kiosque à musique, et la réhabilitation des terrains de boules. S’y ajoutent la création de deux allées transversales reliant la rue Félix-Faure à la Pantiero, et la réinstallation du carrousel. À l’issue de cette phase, plus d’une centaine d’arbres seront plantés sur les allées de la Liberté.