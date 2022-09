Alpes-Maritimes : réouverture de la piscine de l’Ariane à Nice.

La piscine de l’Ariane à Nice (Alpes-Maritimes) rouvrira ses portes d’ici à la mi-octobre 2022, après une fermeture de dix-huit mois. Depuis 2021, cette infrastructure des années 1970, très énergivore, fait l’objet d’importants travaux de rénovation et de modernisation. Cette opération chiffrée à 2,4 millions d’euros a été lancée en raison de la vétusté de l’équipement, entraînant une considérable augmentation des charges d’exploitation.

Le chantier porte sur la consolidation des fondations et sur l’installation de nouvelles pompes à filtration. S’y ajoute l’introduction d’un système de récupération de chaleur des eaux pour réduire la consommation d’énergie. La mise en place d’une ventilation double-flux dans les vestiaires, le remplacement des menuiseries extérieures et l’isolation des faux plafonds sont également prévus.

En plus de moderniser le bâtiment, les travaux diminueront d’environ 10 % les coûts de fonctionnement de la piscine. Rappelons que les dépenses énergétiques de ce complexe aquatique s’élevaient à plus de 100 000 euros par an.