Alpes-Maritimes : rénovation de la cantine du lycée Les Eucalyptus à Nice

La réhabilitation de la demi-pension du lycée Les Eucalyptus à Nice (Alpes-Maritimes) a pris fin après un an et demi de travaux. L’inauguration de cette infrastructure s’est tenue le 4 septembre 2023 en présence de Renaud Muselier, le président de la région sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Christian Estrosi, le maire de Nice, et Laurent Le Mercier, le directeur académique des services de l’Éducation nationale des Alpes-Maritimes, ont également assisté à cet événement.

Ce chantier a permis, entre autres, de rénover et de réorganiser les cuisines, les réserves, le self, ainsi que l’ensemble de la cantine. Les quelque 1 600 élèves de l’établissement peuvent désormais profiter de la modernité des locaux et du renouvellement des équipements.

Financé à hauteur de 3,8 millions d’euros par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), ce projet vise à améliorer les conditions d’accueil et le confort des élèves du lycée.