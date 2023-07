Alpes-Maritimes : réhabilitation du gymnase du complexe sportif municipal des Bouillides à Valbonne

Un important chantier de rénovation va être réalisé au gymnase des Bouillides, à Valbonne (Alpes-Maritimes). Les travaux débuteront en septembre 2023 pour une durée de douze mois. D’un coût estimé à plus de 4 millions d’euros, l’opération est financée par la commune, la Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, la région Sud et l’Agence nationale du sport. Elle comprendra la réhabilitation des vestiaires et la mise en accessibilité des l’équipements aux personnes à mobilité réduite.

Par ce projet, la municipalité veut confirmer son engagement dans l’accélération de sa transition énergétique et écologique. Elle prévoit de réduire de 58 % la consommation énergétique du complexe, et de 78 % l’émission de gaz à effet de serre. Dans cet objectif, des pompes à chaleur alimentées par des panneaux photovoltaïques assureront le chauffage du bâtiment.

Précisons que ce programme a été cité en exemple lors des Assises azuréennes de la transition énergétique, en juin dernier. L’équipement bénéficiera également du label « Bâtiment Basse Consommation Rénovation ».