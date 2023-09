Alpes-Maritimes : réaménagement de l’échangeur n° 42, à Mougins

Cofinancé avec le département des Alpes-Maritimes, le réaménagement de l’échangeur de Mougins (n° 42), sur l’A8, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat signé entre l’État et Vinci Autoroutes. Il vise à améliorer les conditions de circulation sur les bretelles de sortie de l’autoroute.

La reconfiguration de ce nœud stratégique comprend plusieurs aménagements. Un nouveau mur de soutènement sera construit pour créer une quatrième voie spécialement affectée à la desserte de Cannes et du Cannet en sortant de l’autoroute depuis Mandelieu (Aix-en-Provence). En outre, l’accès au giratoire de la Libération sera élargi à trois voies. La mise en place de feux tricolores et l’aménagement paysager compléteront le chantier. Le coût de l’opération s’élève à 4 millions d’euros. Les travaux, qui ont commencé récemment, devraient être terminés au second semestre 2024.

Cet axe routier est emprunté chaque jour par des milliers de véhicules. Il constitue un point sensible, avec des bouchons réguliers pouvant atteindre l’A8.