Alpes-Maritimes : prolongement de la rue du Bon-Air et de la voie Lyan à Antibes

À Antibes (Alpes-Maritimes), le prolongement de la rue du Bon-Air et de la voie Lyan s’inscrit dans le cadre de l’implantation d’un magasin Lidl sur le site de l’ancien Conforama.

La ville d’Antibes (Alpes-Maritimes) accueillera au printemps 2024 le plus grand magasin Lidl dans la zone d’activités économiques des hauts d’Antibes, sur le site de l’ancien magasin Conforama. La réalisation de ce projet nécessite de repenser l’accessibilité et notamment l’aménagement de la voirie.

Dans cette optique, une étude menée par la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis prévoit le prolongement de la rue du Bon-Air et de la voie Lyan afin de créer un maillage routier de la ZAC. Soulignons que le futur magasin bénéficiera de trois accès pour fluidifier le trafic. Le coût de cet aménagement routier est chiffré à 5 millions d’euros.

À terme, le nouveau réseau routier permettra de connecter le giratoire Weisweiller avec le chemin Saint-Claude et celui des Combes. Il s’inscrit dans une dynamique de développement économique et d’amélioration de la circulation pour tous les usagers et les habitants. Le démarrage des travaux est prévu pour fin 2022.

Pour rappel, le projet Lidl sera réalisé sur une surface de plus de 1 900 m². Il comptera plus de 250 places de stationnement.