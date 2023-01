Alpes-Maritimes : projet d’embellissement et de réaménagement de la Croisette à Cannes

À Cannes (Alpes-Maritimes), la promenade de la Croisette fait l’objet d’un programme de réaménagement depuis 2017. Celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un plan global de requalification du front de mer. Le projet de l’atelier d’urbanité Roland Castro et de l’agence d’architecture Snøhetta a été choisi en septembre 2022 à l’issue d’un concours international d’architecture lancé par la municipalité.

Avec environ trois kilomètres de longueur et une superficie de plus de 150 000 m², la Croisette est ponctuée de palaces, de magasins de luxe et de monuments. Elle sera habillée d’une palette de rouge pour rappeler l’ancien quartier du Suquet et la couleur du massif de l’Esterel. Ce nouveau revêtement de sol s’étendra du Palais des festivals à Palm Beach. Des motifs de pavage d’inspiration Art déco seront toutefois réalisés à quelques endroits pour signaler, entre autres, les accès aux plages. En outre, le boulevard, plus végétalisé, sera équipé d’un nouveau mobilier urbain comme des bancs en béton et des ombrières de style Art déco.

La première phase du réaménagement des espaces publics commencera en 2024 pour une livraison prévue en 2025.