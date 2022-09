Alpes-Maritimes : projet d’aménagement du square Bènes à Saint-Laurent-du-Var

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Présentés en avril dernier, les travaux d’aménagement du square Bènes à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) vont commencer d’ici à 2023.

À Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), la mairie a révélé le projet de rénovation du square Bènes lors du conseil municipal du 6 avril 2022. Confié à Erades-Bouzat Architectes, à Vinci Immobilier et au paysagiste urbaniste Alfred Peter, ce projet urbain vise à faire du square le nouveau cœur de ville. Les travaux commenceront d’ici au second semestre 2023 pour une livraison globale prévue d’ici à 2025.

Une vaste place piétonne entourée d’espaces végétalisés sera construite. Ainsi, la surface du square de 2 000 m2 va être agrandie à plus de 5 000 m2. Du côté nord et du côté est de la place, les architectures existantes seront démolies et laisseront place à des cellules commerciales ainsi qu’à des logements. Un parking souterrain sera également créé et une cinquantaine d’arbres seront plantés dans le parc. Par ailleurs, une piste cyclable verra aussi le jour pour faciliter l’accès depuis l’avenue du Général-de-Gaulle.

Le coût global de ce plan d’aménagement s’élève à plus de 15 millions d’euros. Le financement des travaux se fera à travers des cessions de fonciers communaux et des participations.