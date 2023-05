Alpes-Maritimes : pré-commercialisation des résidences « Le Birdie » à Châteauneuf-Grasse et « La Canopée » à Valbonne

Depuis le 2 mai 2023, la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis propose des appartements neufs au public. Un premier lot est issu du programme immobilier « Le Birdie » à Châteauneuf-Grasse (Alpes-Maritimes). Il se compose d’une centaine de logements de type T2 à T4, regroupés au sein des résidences Eagle et des Albatros. Un second lot est situé à Valbonne, au sein de la future résidence « La Canopée ». Cette dernière comprend plus de 200 appartements, allant du studio au quatre-pièces.

Ces logements devraient être livrés en 2025. Dans l’ensemble, ils seront proposés en accession libre, en accession à la propriété et en bail réel solidaire. Ils font notamment partie de nouvelles offres d’habitation, développées par le groupe Equilis, le bailleur social 3F, l’opérateur AEI Promotion (promoteur immobilier) et l’acteur social Maison Familiale de Provence. Leur pré-commercialisation devrait se clôturer le 16 juin 2023. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la politique de la collectivité, relative à l’encadrement des prix et du parcours résidentiel.