Alpes-Maritimes : poursuite des travaux de réaménagement de la place Roubaud à Cannes

À Cannes (Alpes-Maritimes), le réaménagement de la place Roubaud, dans le quartier de la Bocca, entre dans sa seconde phase. Les travaux commenceront le 31 août 2023. Ils porteront sur la construction d’une halle couverte qui abritera un marché, un poste de police, une annexe de la mairie et un bureau de l’office du tourisme. Les aménagements incluront également la création d’un parking souterrain et d’un parc paysager de 5 000 m2 avec un square boisé, des aires de jeux et des équipements sportifs. Enfin, un nouveau système d’éclairage public sera installé et une quarantaine de caméras de surveillance seront déployées autour de la place.

Selon les prévisions, les premiers ouvrages devraient voir le jour en 2026. Ils viendront renforcer la dynamique de ce secteur du centre-ville, conformément aux objectifs de la municipalité de Cannes. La phase 1 du projet de réaménagement a déjà permis de rénover et de végétaliser plus de 50 000 m2 d’espaces publics autour de la place Roubaud.