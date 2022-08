Alpes-Maritimes : poursuite des travaux de modernisation de l’hôpital L’Archet à Nice

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Travaux en site occupé Supprimer Valider Valider

Dans les Alpes-Maritimes, la rénovation de l’hôpital L’Archet constitue l’un des axes principaux du schéma directeur immobilier du CHU de Nice.

Le CHU de Nice (Alpes-Maritimes) a lancé le projet de l’hôpital L’Archet en septembre 2019. Celui-ci constitue l’une des étapes majeures de son schéma directeur immobilier pour la période 2018-2022. Il porte sur une dizaine de programmes de modernisation à mener jusqu’en 2026, pour un montant total de plus de 30 millions d’euros.

Commencés en 2019, les travaux sont réalisés en site occupé. Plusieurs opérations ont déjà été effectuées, comme la rénovation de l’unité de soins techniques continus postopératoires et du service de néonatalogie, ainsi que la création de chambres d’hospitalisation individuelles et l’ouverture d’une nouvelle unité de pharmacotechnie. Les chantiers se sont poursuivis en 2021, avec la réhabilitation de l’hôpital de jour de cancérologie. S’ensuivront l’aménagement d’un nouveau laboratoire de génétique et d’un plateau pluridisciplinaire d’oncologie, ainsi que la réalisation d’un nouveau plateau d’imagerie médicale et d’un nouvel étage dédié aux soins critiques. Les travaux s’achèveront d’ici à 2026 par la création d’une unité de chirurgie ambulatoire.