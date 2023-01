Alpes-Maritimes : poursuite des travaux d’aménagement du projet Bus-Tram à Antibes

Depuis début janvier 2023, la voirie dans les quartiers hauts d’Antibes (Alpes-Maritimes) est réaménagée en vue d’une adaptation à la circulation du bus-tram. Des travaux sont ainsi effectués entre les giratoires Croix-Rouge et Provence. Ils portent sur la réalisation d’un nouvel aménagement paysager, la création d’une piste cyclable et l’implantation de nouvelles places de stationnement le long de la chaussée. Un renouvellement des réseaux d’eaux et d’assainissement est aussi entrepris. S’y ajoute la création de deux bassins de rétention dans le secteur de l’avenue Weisweiller afin de réduire les risques d’inondation.

Un chantier est en cours entre le rond-point de Provence et le centre commercial Carrefour. Celui-ci vise la création d’une voie de circulation en site propre au niveau de ce giratoire. Une passerelle de liaison entre le chemin de Saint-Claude et la D35 en direction de Cannes et Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes) doit aussi voir le jour.

Devant s’étaler jusqu’en 2025, ces opérations s’inscrivent dans la continuité des aménagements réalisés auparavant sur la route de Grasse.