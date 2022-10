Alpes-Maritimes : ouverture de la nouvelle gare Saint-Augustin à Nice

Située à environ 500 mètres de l’ancienne gare de l’avenue Édouard-Grinda, la nouvelle gare provisoire de Nice-Saint-Augustin (Alpes-Maritimes) a été mise en service en septembre 2022. La livraison de ce chantier marque la fin de la première étape des travaux pour le futur pôle d’échange multimodal dans le quartier d’affaires du Grand Arénas.

Il s’agit d’un bâtiment voyageurs d’une superficie d’environ 120 m2, construit en bois et en métal renouvelable. Il est équipé d’une structure bioclimatique et d’une pergola afin de créer des courants d’air pour rafraîchir les espaces. La gare, qui relie directement le tramway et l’aéroport, s’ouvrira également sur la future ligne 4 et les bus de la Métropole, de la Région et des Lignes d’Azur.

En raison de sa particularité, le bâtiment sera démonté d’ici à six ans afin de créer la gare de Nice-Aéroport qui complètera le pôle d’échange multimodal.

L’aménagement de ce futur pôle de Nice-Saint-Augustin est un projet visant à regrouper les différents modes de transport sur un seul lieu. Par ailleurs, une gare routière est en cours de construction en face de cette nouvelle gare.