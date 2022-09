Alpes-Maritimes : Nouvelle résidence à Cannes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans le secteur du Petit-Juas à Cannes (Alpes-Maritimes), les travaux de construction de la nouvelle résidence autonomie pour les personnes âgées se poursuivent

La mairie de Cannes (Alpes-Maritimes) a lancé son projet de construction d’une nouvelle résidence autonomie dans le secteur du Petit-Juas. L’infrastructure remplace les établissements « Les Alizés » et « Le Soleil Couchant ». Elle proposera des logements à un prix modéré aux personnes âgées indépendantes à faibles revenus.

Sur une superficie totale de 5 400 m2, 96 logements dotés chacun d’un balcon seront construits. Ce nouveau lieu de vie sera composé de 94 appartements T1 et de deux appartements T2 conçus pour les personnes à mobilité réduite. En outre, la résidence comprendra un espace collectif dédié à des animations. Elle intègrera aussi un espace intergénérationnel en lien avec l’école Eugène-Vial et la crèche « Les P’tits Mousses ». Un parking souterrain de 150 places et 14 logements sociaux destinés aux policiers nationaux complèteront l’ensemble.

La livraison du chantier est prévue d’ici à 2024. Le coût des travaux s’élève à plus de 20 millions d’euros.