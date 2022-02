Alpes-Maritimes : nouveaux locaux pour la Subdivision départementale d’aménagement littoral ouest d’Antibes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les locaux de la nouvelle Subdivision départementale d’aménagement littoral ouest d’Antibes viennent d’être inaugurés.

L’inauguration de la Subdivision départementale d’aménagement littoral ouest d’Antibes s’est déroulée le 20 janvier 2022. La cérémonie a eu lieu en présence de Jean Leonetti, maire d’Antibes Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), d’Éric Pauget, conseiller municipal d’Antibes Juan-les-Pins, d’Alexandra Borchio-Fontimp, conseillère départementale, et de Patrick Cesari, vice-président du département délégué aux infrastructures, aux mobilités routières et aux relations avec Monaco.

Le bâtiment dispose de locaux administratifs de 340 m², d’un garage à engins avec des ateliers, de zones de stockage et de surfaces extérieures (aire de lavage, centre de tri, parkings…). Il a été construit afin de regrouper la Subdivision départementale d’aménagement littoral ouest d’Antibes et les deux centres d’exploitation d’Antibes. L’objectif est d’offrir un meilleur cadre de travail aux 37 agents départementaux. Rappelons que ces derniers gèrent 301 kilomètres de routes, 110 kilomètres d’itinéraires cyclables, 85 ouvrages d’art et 5 tunnels. Leur rôle est de fluidifier les déplacements, de veiller à la sécurité des usagers, de promouvoir les mobilités douces et de réduire les nuisances environnementales.