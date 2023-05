Alpes-Maritimes : modernisation du crématorium de Cannes

À partir de juin 2023, des travaux de modernisation vont être réalisés dans le crématorium de Cannes (Alpes-Maritimes). Ils porteront sur le remplacement des deux plus anciens fours de l’établissement. Les nouveaux équipements seront dotés de lignes de filtration individuelles. Celles-ci serviront à traiter la fumée et permettront aux fours de fonctionner de façon indépendante. Selon le calendrier prévisionnel, les nouvelles installations devraient être mises en service début 2024. Dans l’attente de cette échéance, un four provisoire sera mis à disposition des familles endeuillées.

Au total, 2,7 millions d’euros seront investis dans cette modernisation. Selon la municipalité, l’objectif est de renouveler les équipements existants qui datent des années 1990. Le projet vise également à optimiser le service de crémation au sein de l’établissement afin d’accompagner la hausse de la demande, constatée depuis 2021. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la continuité des travaux d’entretien et de rénovation engagés par la municipalité en 2014.