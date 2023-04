Alpes-Maritimes : modernisation du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins

Le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) va faire l’objet d’un vaste chantier de restructuration. Les travaux seront répartis en trois phases. La première étape concernera la rénovation de l'ensemble du bâtiment de psychiatrie et l'aménagement d'un nouveau parking. À sa livraison en 2025, cet édifice disposera d’une capacité de 97 lits. La deuxième phase portera sur la reconstruction du bâtiment médico-technique (BMT). Elle inclura l'agrandissement et la restauration des salles d'urgence, ainsi que la rénovation et l'extension du bloc opératoire et du bloc d'accouchement. L’achèvement de cette opération est prévu pour 2026.

La dernière partie du chantier se concentrera sur la construction d'un institut médico-chirurgical dédié aux soins de jour et aux regroupements d'activités sur les principaux sites. Cette unité disposera de 60 lits d'hôpital complets afin d’améliorer le confort des chambres individuelles. Par ailleurs, le programme comprendra la création d’un institut d'oncologie pluridisciplinaire afin de faciliter le parcours des patients.

Au total, le projet est estimé à un peu plus de 67 millions d'euros. Baptisé « Hôpital d'Antibes – Vision 2030 », il bénéficie de subventions gouvernementales. Les concours de maîtrise d'œuvre sont déjà lancés pour déterminer l’entreprise qui va entreprendre les travaux et pour définir la date du début des opérations.