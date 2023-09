Alpes-Maritimes : modernisation de 87 établissements scolaires à Nice

La municipalité de Nice (Alpes-Maritimes) a investi quelque 4 millions d’euros pour réhabiliter, embellir et végétaliser les écoles de la ville. Ce programme a permis de transformer les établissements scolaires niçois en des espaces d’enseignement accueillants et confortables.

Le 29 août 2023, la mairie a dressé le bilan des travaux. Plus de 160 opérations d’entretien et de rénovation ont été entreprises pendant les vacances estivales. Elles ont été menées dans 87 écoles de la commune. Ces établissements ont été dotés de salles de classe modernes, d’équipements de pointe et d’espaces verts dans les cours de récréation. Les chantiers ont aussi permis d’améliorer les installations sanitaires, l’éclairage ainsi que les systèmes de sécurité. De plus, les anciens logements de fonction ont été réhabilités pour offrir des espaces plus adaptés au personnel scolaire.

Selon la municipalité de Nice, les élèves bénéficient désormais d’un environnement propice à l’apprentissage, à la concentration et donc à la réussite.