Alpes-Maritimes : mise en circulation de l’intégralité de la RD1009

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Routes Supprimer Valider Valider

Les usagers peuvent désormais circuler sur la RD1009 qui vient d’être inaugurée.

Charles-Ange Ginesy, président du département des Alpes-Maritimes, a inauguré la RD1009 le 10 juin 2022, clôturant un chantier qui a duré vingt ans (études et travaux compris). Le dernier tronçon de 6 kilomètres, qui traverse le centre de la plaine de la Siagne, entre le giratoire Saint-Exupéry à Mandelieu et Pégomas, est désormais opérationnel.



La RD1009 est une voie rapide qui traverse le territoire de l’ancienne Communauté de communes des Terres de Siagne et qui permet aux automobilistes et aux cyclistes de rejoindre Mandelieu depuis Théoule centre – Cannes. La création de cette route départementale permet d’alléger le trafic sur la RD9, sur la RD109 et sur le réseau viaire de la plaine ainsi que de faciliter la liaison de l’A8 et de la RD6007 aux agglomérations de Pégomas et d’Auribeau-sur-Siagne.