Alpes-Maritimes : les promenades Landsberg et Cousteau à Saint-Laurent-du-Var réhabilitées

À Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), les promenades du littoral Landsberg et Cousteau ont été inaugurées.

La commune de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) mène depuis 2021 un chantier pour réaménager et embellir son front de mer. Les travaux ont été achevés et inaugurés début juin 2022. Ils concernaient le tronçon compris entre la plage de Landsberg et la plage Cousteau. Le coût du projet s’élève à plus de 2 millions d’euros. Cet aménagement s’inscrit également dans la liaison douce entre le bord de mer et les berges du Var. Celle-ci a bénéficié d’une opération de rénovation et d’aménagement en 2018.

Ce projet de requalification porte sur l’aménagement d’une promenade ondulante, depuis la limite du domaine maritime vers les terres, sur une longueur de 500 mètres. Les travaux consistaient, entre autres, à la réalisation de plus de 5 000 m² de béton désactivé, de 1840 m² de platelage en bois de quatre mètres de largeur, d’une pergola en acier corten (acier qui résiste aux conditions atmosphériques) d’une surface de 640 m² et d’environ 160 mètres de longueur de banc en pierre.

Le réaménagement des promenades Landsberg et Cousteau constituent la première phase de la requalification du littoral laurentin. La seconde phase portera sur la création d’un centre nautique pour les clubs de Var Mer et de l’AGASC.