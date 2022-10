Alpes-Maritimes : le village Charlot à Beausoleil aura bientôt une nouvelle apparence.

Le village Charlot est un domaine résidentiel situé dans la commune de Beausoleil (Alpes-Maritimes). Dans le cadre du projet socio-culturel mené par la Ville, le site fera l’objet d’une réhabilitation et d’une extension. La livraison des travaux est prévue d’ici à fin 2024. La réalisation du chantier a été attribuée depuis 2020 à l’architecte Marc Barani.

L’ensemble de l’aménagement sera effectué sur une superficie de 2 000 m2. La structure se voudra un espace aéré et lumineux avec des baies vitrées. Les habitants bénéficieront d’une médiathèque, d’une ludothèque, de salles polyvalentes et de coins restaurant. S’y ajoutera un musée numérique pour voir les chefs-d’œuvre de tous les musées du monde. Dans La villa Chêne, les services sociaux et un centre de formation faciliteront la cohésion sociale. Par ailleurs, la villa Emilie abritera un atelier pour les artistes. À l’extérieur, un espace vert sera à disposition des Beausoleillois.

Le projet veillera à conserver l’esthétique des villas du XIXe siècle du village Charlot. Le coût du chantier est estimé à environ 15 millions d’euros, dont près de 5 millions subventionnés par le ministère de la Culture. En outre, la Région sud, le Département et la Communauté d’agglomération de la Riviera française contribuent également au financement.