Alpes-Maritimes : le Symisa désigne le groupe GCC comme mandataire du projet « Pôle Innovation » de Sophia Antipolis

Porté par le Syndicat mixte de Sophia Antipolis (Symisa), le projet « Pôle Innovation » de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes) est considéré comme un haut lieu de la fertilisation croisée. Il sera réalisé par le groupe GCC Côte d’Azur en partenariat avec 2Portzamparc, Otèis, Mazzarese Architectes, le groupe TAA et Europ Elec. Cet équipement vise à accueillir, à créer et à développer des enseignes innovantes. Il sera bâti près du campus SophiaTech, sur une superficie de 8 700 m2. Le complexe constituera un lieu de rassemblement des acteurs de l’écosystème. Les travaux d’aménagement du site commenceront en 2023 et devraient être livrés d’ici à 2025.

Le bâtiment prendra la forme de trois ensembles reliés les uns aux autres. Il comprendra des terrasses et des stationnements d’une capacité de 250 places en sous-sol. L’infrastructure sera construite dans le respect de la labellisation BDM niveau argent, de la RE 2020 et de la certification Breeam. L’aménagement sera notamment orné de végétal tout en comprenant une façade en terre cuite ainsi qu’une toiture en panneaux photovoltaïques.

Le Symisa consacre un fonds de plus de 13 millions d’euros au projet. Dans le cadre du plan France Relance, il bénéficie d’un appui financier de plus de 7 millions d’euros de l’État et d’un financement de 5 millions d’euros de la région Sud.