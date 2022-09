Alpes-Maritimes : le projet du futur collège de Levens est soumis à une enquête publique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Levens (Alpes-Maritimes), une enquête publique est réalisée dans le cadre de la construction du nouveau collège de la commune.

Depuis le 5 septembre 2022, une enquête publique est menée dans la commune de Levens. Cette procédure, qui doit se clôturer le 10 octobre 2022, concerne la création d’un nouveau collège dans la localité. Il s’agit d’un projet porté par le département des Alpes-Maritimes.

La collectivité prévoit de construire un établissement scolaire d’une capacité de 400 élèves dans le quartier du Rivet. En plus des salles de classe, l’infrastructure disposera d’un centre de documentation et d’information, d’une salle d’étude, d’une salle de réunion et d’une cour de récréation. Par ailleurs, l’aménagement d’une conciergerie, de logements de fonction, d’un internat d’une capacité de 40 élèves est également prévu. S’y ajouteront des emplacements de stationnement et une cuisine centrale pouvant servir 800 repas par jour. Enfin, des sanitaires et une chaufferie bois compléteront les installations.

Selon l’objectif du Département, la construction du nouveau collège vise à remédier à la saturation des établissements aux alentours, comme pour le cas du collège René-Cassin. Découlant du plan collège « Horizon 2028 », l’opération s’inscrit également dans la volonté de la collectivité d’améliorer les conditions de scolarité sur le territoire du canton de Tourrette-Levens.