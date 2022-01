Alpes-Maritimes : le département a dévoilé son Plan vélo 2028

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département des Alpes-Maritimes met en place le Plan vélo 2028 pour développer ce mode de déplacement sur le territoire.

Annoncé en décembre 2021, le nouveau Plan vélo 2028 du département des Alpes-Maritimes regroupe plusieurs projets qui visent à promouvoir ce moyen de déplacement. Ils sont catégorisés en plusieurs grandes opérations. La première porte sur la création de nouveaux aménagements cyclables au niveau de la technopole Sophia-Antipolis, et sur la finalisation du tracé de l’Eurovélo-8, qui relie la commune de Menton à celle de Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes). La deuxième concerne la mise en valeur du parcours touristique « Balcons d'Azur » entre Le Tignet, Grasse, Vence et Le Broc. Elle inclura la réhabilitation de plusieurs ouvrages d’art comme les anciens viaducs de la Siagne et de Pont-du-Loup ou encore le pont de Pascaressa à Tourrettes-sur-Loup.

Le plan de la collectivité comprend également un développement de l’offre touristique et sportive. La piste de descente VTT Loïc-Bruni à Valberg sera reconfigurée pour accueillir des épreuves sportives internationales. Par ailleurs, des dispositifs d’aide à l’acquisition d’un vélo seront mis en place pour les personnes en situation de précarité. Des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires et publics compléteront le programme. Selon Charles-Ange Ginésy, le président du département, l’objectif est de disposer d’un réseau cohérent, sécurisé et confortable dans la perspective d'étoffer l’attractivité touristique des Alpes-Maritimes.