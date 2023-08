Alpes-Maritimes : lancement de la troisième phase de réhabilitation du stade nautique d’Antibes Juan-les-Pins en octobre 2023

Lancés en 2018, les travaux de réhabilitation du stade nautique d’Antibes Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) ont permis jusqu’alors de créer un nouveau bassin de 50 mètres. Lors de la deuxième phase, un bâtiment dédié aux sportifs a été construit. Des rénovations ont également été réalisées sur le bassin olympique existant.

Afin d’achever le chantier, une troisième phase de travaux sera lancée au mois d’octobre 2023. Celle-ci portera sur la reconstruction du bâtiment existant et s’accompagnera du réaménagement paysager des espaces extérieurs du complexe. L’objectif est de rafraîchir l’aspect général de ce site cinquantenaire. Selon les prévisions, ces travaux dureront deux ans et demi.

À terme, le stade nautique d’Antibes s’étendra sur plus de 4 000 m2. Il disposera d’un ensemble d’équipements modernes et de nouveaux espaces d’accueil du public, dont un restaurant sur le toit-terrasse panoramique, et des places de stationnement supplémentaires en sous-sol. Valorisé à près de 10 millions d’euros, ce projet de restructuration a pour objectif d’élever le complexe au rang du deuxième stade nautique de France.