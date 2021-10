Alpes-Maritimes : la ville de Nice entend devenir capitale européenne de la culture

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À la suite de la démolition du Théâtre National de Nice (TNN) et de l’Acropolis, la Ville de Nice va réaliser des travaux afin d’accueillir les spectacles et les grands congrès. Quatre salles verront le jour en 2022.

À Nice (Alpes-Maritimes), l’ancienne église des franciscains sera restaurée et transformée pour accueillir les équipes du TNN et les artistes en résidence, pour 300 spectateurs. Une salle de spectacle de 500 places sera aussi construite à côté de la gare.

Concernant les salles de congrès, un nouveau bâtiment sera construit sur la parcelle du MIN Fleurs : un projet de palais des expositions et des congrès. La Halle des Fleurs sera quant à elle conservée pour organiser des expositions. Après la livraison du nouveau palais des arts et de la culture, une scène temporaire sera installée près du palais Nikaïa. Nommé par le maire de la ville, Thomas Aillagon aura la fonction de directeur général adjoint chargé de la culture, et prendra en charge la conduite de tous les travaux.

La réalisation de ce grand projet vise à appuyer la candidature de la ville de Nice afin de devenir capitale européenne de la culture en 2028. Notons que la livraison de l’ensemble des opérations est prévue pour 2022.