Alpes-Maritimes : la station Valberg fera l’objet de transformations

Le processus de modernisation de la station Valberg a été présenté par Charles-Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes, le 1er septembre dernier.

Valberg est une station de sports d’hiver située entre les communes de Guillaumes, de Péone et de Beuil (Alpes-Maritimes). Dans le cadre du programme d’investissement mené au cœur de la station par le Département, elle fera l’objet de transformations dans les années à venir. Les travaux sont prévus pour durer jusqu’en 2030.

Le chantier concerne principalement la place centrale de la station : la place Charles-Ginésy. L’opération consistera à préserver l’environnement et la biodiversité dans cette zone. Plusieurs espèces d’arbres viendront agrémenter l’espace. Les appareils d’éclairage public seront dotés d’un système de télégestion, afin de réguler la consommation. La gestion de l’eau sera également optimisée. La fontaine d’eau actuelle sera remplacée par une version plus économe et moins sonore. Le projet inclut la démolition et la mise à niveau du sol, ainsi que la pose d’un dallage en pierre de Luzerne et de porphyre, des matériaux durables adaptés aux conditions climatiques de la région. En outre, la surface de la place Charles-Ginésy passera de 6 000 m² à 9 400 m², et sera équipée d’un parking souterrain et de logements.

À plus long terme, une maison départementale de l’environnement et de l’observation devrait être créée en 2025 au sein de la station.