Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Cannes (Alpes-Maritimes), la résidence « Nouvelle Vague » propose plus de 170 logements.

Le 1er septembre 2022, David Lisnard, le maire de Cannes (Alpes-Maritimes), a inauguré la nouvelle résidence étudiante baptisée « Nouvelle Vague ». Elle est située au sein du Campus Georges-Méliès de Cannes-La-Bocca. Cette infrastructure répartie sur plus de 3 000 m² compte 172 logements dont 165 logements étudiants de type T1 (y compris 11 appartements dédiés aux personnes à mobilité réduite). Six logements T2 sont destinés aux intervenants (enseignants chercheurs) et un logement étudiant de type T3 est proposé en colocation. L’immeuble est doté de plusieurs espaces communs incluant un hall, des bureaux, une salle polyvalente avec une partie dédiée aux équipements sportifs, et des terrasses végétalisées sur le toit.

Le nouveau bâtiment, géré par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Nice-Toulon, se veut bioclimatique. Il dispose de portes et de fenêtres hautement isolantes, que ce soit d’un point de vue thermique ou acoustique. Des panneaux solaires sont installés sur le toit pour couvrir une partie des besoins en eau chaude.

L’aménagement de cette résidence a nécessité un investissement de 13 millions d’euros.