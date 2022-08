Alpes-Maritimes : l’emblématique cinéma Star à Cannes rouvrira ses portes au public d’ici à 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le centre cinématographique Star à Cannes (Alpes-Maritimes) prépare sa métamorphose pour retrouver son cachet d’antan et son charme.

Situé à Cannes (Alpes-Maritimes), le cinéma Star, fermé depuis 2016, sera remis en service d’ici au second semestre 2024, après une réhabilitation complète qui commencera début 2023. L’annonce de cette réouverture a été faite le 28 juillet 2022 par David Lisnard, le maire de la ville, et par Nicolas Roure, le gestionnaire de Starimmo, propriétaire de ce centre culturel mythique, l’un des plus vieux cinémas de Cannes.

La restauration portera sur la réalisation de salles qui seront équipées de technologies avancées en matière de projection. Le projet prévoit de conserver quatre salles et 539 places sur 1 000 m². À l’issue du chantier, le site proposera des espaces pour accueillir des débats et des rencontres axés sur le cinéma. Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 10 millions d’euros, incluant la création de locaux commerciaux.

La municipalité voit en cette rénovation une opportunité de sauvegarder ce complexe cinématographique ainsi que de renforcer le dynamisme et l’attractivité des commerces situés à proximité.